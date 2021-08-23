В Одессе «яжемать» с подругой набросились на охранника и забыли про ребенка

Пока мама размахивала кулаками в фойе супермаркета, коляска с малышом стояла на улице без присмотра.

Видео об инциденте появилось в одесских социальных сетях.

Охранник магазина потребовал у двух молодых женщин заплатить за бутылку коньяка. Те же стали утверждать, что товар оплачен. В пылу ссоры одна из девушек бросилась на охранника. А когда тот стал защищаться, блокируя агрессивную покупательницу, ей на помощь пришла подруга.

При этом «помощница» пришла в магазин с маленьким ребенком, который был в коляске. Но драка так увлекла ее, что она бросила коляску с ребенком на улице и с головой ушла в процесс выяснения отношений.

При этом так размахивала руками, что доставалось не только охраннику, сдерживавшему напор ее подруги, но и самой знакомой боевой «яжематери», потому что та лупила не глядя, по всем вокруг.

Покупатели магазина развели конфликтующих в стороны.

Вот только финал этого инцидента остался за кадром.

Посмотреть видео можно по ссылке: https://youtu.be/yBDD7SccjEc

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