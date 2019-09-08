В Одессе ищут дом спасенному котенку, над которым издевалась хозяйка (видео)

На днях в одном из супермаркетов одесситы наблюдали за тем, как подвыпившая женщина мучила котенка.
Сначала дама, трепетно прижимая к груди, несла питомца на руках. Потом, взяв с прилавка бутылку коньяка, отпустила на пол, после чего резко дернула за поводок, чтобы поднять. Животное выглядело измученным и не издало ни звука.
Случайные свидетели попытались образумить женщину. Но на замечания она отвечала: мол, котенок мой – что хочу, то и делаю. Его даже попробовали отнять силой, но женщина полезла в драку.
Когда видео, которое сняли очевидцы, попало в сеть, история котенка получила небывалый резонанс. Зоозащитники тут же стали думать, как его забрать у мучительницы.
В итоге волонтеры организации Help For Animals обратились за помощью в полицию. По заявлению хозяйку нашли, ее могут наказать за жестокое обращение с животными.
– Выследили, задержана, заявление написано, малыша забрали, – сообщила на странице в Facebook волонтер Help For Animals Жанна Бойко-Славенко.
По ее словам, котенка временно приютили в клинике на улице Филатова. Но деваться с ним некуда. Поэтому сейчас котику ищут новый дом.
Фото, видео: Facebook Help For Animals
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