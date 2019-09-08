В Одессе ищут дом спасенному котенку, над которым издевалась хозяйка (видео)

На днях в одном из супермаркетов одесситы наблюдали за тем, как подвыпившая женщина мучила котенка.

Сначала дама, трепетно прижимая к груди, несла питомца на руках. Потом, взяв с прилавка бутылку коньяка, отпустила на пол, после чего резко дернула за поводок, чтобы поднять. Животное выглядело измученным и не издало ни звука.

Случайные свидетели попытались образумить женщину. Но на замечания она отвечала: мол, котенок мой – что хочу, то и делаю. Его даже попробовали отнять силой, но женщина полезла в драку.

Когда видео, которое сняли очевидцы, попало в сеть, история котенка получила небывалый резонанс. Зоозащитники тут же стали думать, как его забрать у мучительницы.

В итоге волонтеры организации Help For Animals обратились за помощью в полицию. По заявлению хозяйку нашли, ее могут наказать за жестокое обращение с животными.

– Выследили, задержана, заявление написано, малыша забрали, – сообщила на странице в Facebook волонтер Help For Animals Жанна Бойко-Славенко.

По ее словам, котенка временно приютили в клинике на улице Филатова. Но деваться с ним некуда. Поэтому сейчас котику ищут новый дом.

Фото, видео: Facebook Help For Animals