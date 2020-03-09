В Одессе изрисовали мемориал на площади 10 апреля

Обелиск “Крылья Победы” вновь пострадал от рук вандалов. Его исписали граффити.

Как сообщает Odessa.online, профиль Ленина и его фамилия перечеркнуты черной краской. Исписаны синими надписями и ступеньки обелиска.

Напомним, 22 февраля неизвестные исписали гранитные тумбы с именами Героев – жителей Одессы на площади 10 апреля.

За порчу памятников истории в Украине штрафуют на сумму до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или наказывают ограничением свободы на срок до трех лет.

В то же время с 2016 года в Украине действует закон о декоммунизации, который запрещает пропаганду коммунистического режима и его символики.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!