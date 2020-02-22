В Одессе испортили мемориал в честь освобождения города (фото)

Над стелой “Крылья победы”, расположенной на площади 10-го Апреля, надругались неизвестные.

Об этом сообщил в Facebook одесский блогер Иван Бошку, поделившись на своей странице снимками с места.

Так, на фото видно, что вандалы осквернили мемориал, посвященный героям Советского союза, разрисовав его цветными красками.

Надписи красуются, в частности, на гранитных тумбах, где выгравированы имена героев-освободителей.

При этом автор фото предполагает, что памятный комплекс могли осквернить дети.

Фото: Иван Бошку, Facebook

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