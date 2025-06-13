Ключевые моменты:
- Трамвайный маршрут №1 в Одессе временно сокращен.
- Изменения связаны с проведением ремонтных работ.
Детали временных изменений
Согласно официальному сообщению, трамвайный маршрут №1 временно будет курсировать по сокращенному направлению: от Пересыпского моста до микрорайона Лузановка.
Такие изменения в движении общественного транспорта связаны с необходимостью проведения ремонтных работ на одном из участков маршрута. Продолжительность ремонтных работ и, соответственно, временного сокращения маршрута, пока не уточняется. Пассажирам рекомендуется следить за дальнейшими объявлениями городских властей по восстановлению привычного движения трамвая №1.
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