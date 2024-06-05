В Одессе из-за отключения света в лифте чуть не задохнулась женщина с собачкой

В Одессе из-за отключения света в лифте чуть не задохнулась женщина с собачкой

Из-за аварийного отключения света одном из многоквартирных домов Одессы женщина и ее собачка застряли в лифте. Совместными усилиями патрульных и аварийной службы их удалось вызволить из ловушки.

О происшествии рассказали в патрульной полиции Одессы.

«Застряла в лифте, не хватает воздуха, помогите. Телефон лифтовой службы не отвечает», — такой звонок от взволнованной женщины получили полицейские на линию «102».

На место происшествия мгновенно прибыли патрульные Евгений Парафиленко, Елена Студзинская и Александр Дряпак. Они услышали крики обессиленной женщины, которая уже более 1 часа со своей собачкой была заперта в лифте между первым и вторым этажами.

Чтобы вызволить пострадавших патрульные вызвали аварийную службу. Совместными усилиями женщину и песика удалось спасти из лифтовой ловушки.

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застряли в лифте

 

Полицейские предостерегают граждан не пользоваться лифтами в периоды стабилизационных отключений электроэнергии в доме и во время воздушных тревог.

«Если с вами произошла подобная ситуация, то советуем не паниковать и успокоиться, не пытайтесь открыть дверь кабины самостоятельно до приезда соответствующих служб. Если же вы попали в чрезвычайную ситуацию, или стали ее свидетелем — обращайтесь в экстренные службы», — советут в патрульной службе.

Напомним, на 2024 год в Одессе запланирована замена 69 лифтов. Из городского бюджета уже выделены средства на ремонт 37 лифтов, отработавших более 25 лет.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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