В Одесі через відключення світла в ліфті мало не задихнулася жінка із собачкою

Про подію розповіли в патрульній поліції Одеси.

“Застрягла в ліфті, не вистачає повітря, допоможіть. Телефон ліфтової служби не відповідає”, – такий дзвінок від схвильованої жінки отримали поліцейські на лінію “102”.

На місце події миттєво прибули патрульні Євген Парафіленко, Олена Студзинська та Олександр Дряпак. Вони почули крики знесиленої жінки, яка вже понад 1 годину зі своїм песиком була замкнена в ліфті між першим і другим поверхами.

Щоб визволити потерпілих патрульні викликали аварійну службу. Спільними зусиллями жінку та песика вдалося врятувати з ліфтової пастки.

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Поліцейські застерігають громадян не користуватися ліфтами в періоди стабілізаційних відключень електроенергії в будинку та під час повітряних тривог.

“Якщо з вами трапилася подібна ситуація, то радимо не панікувати та заспокоїтися, не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно до приїзду відповідних служб. Якщо ж ви потрапили в надзвичайну ситуацію, або стали її свідком – звертайтеся до екстрених служб”, – радять у патрульній службі.

Нагадаємо, на 2024 рік в Одесі заплановано заміну 69 ліфтів. З міського бюджету вже виділено кошти на ремонт 37 ліфтів, які відпрацювали понад 25 років.