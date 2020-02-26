Скандал в одесской филармонии: ребенка с ДЦП не хотели пускать на концерт

Мама восьмилетнего мальчика с инвалидностью возмущена посещением одесской филармонии. Из-за смеха ребенка семью сначала не пускали на концерт классической музыки, а затем усадили на места в конце зала.

Об этом киевлянка Инна Диденко написала в Facebook.

По словам Инны Диденко, ее сын проходит реабилитацию в Одессе, и семья решила вечером пойти на концерт в филармонию. Женщина отметила, что они немного опоздали, а от эмоций ребенок смеялся в холле. Из-за того, что мальчик шумный, а в зале шла запись концерта, семью отказывались пускать.

“Это не первый концерт моего особенного сына и он уже доказал, что может справиться с собой и посидеть тихонько, и послушать музыку. Но тетеньке то все равно, “у нее то не болит”, ей то не нужен громкий инвалид в зале, – написала Инна Диденко.

Она просила вернуть деньги за концерт и вызвать руководство филармонии. Затем их согласились пропустить, но не на те места, которые были указаны в билетах, а в конце зала. По словам мамы, мальчик сидел тихо и слушал музыку.

Этот случай вызвал резонанс и два украинских телеканала сняли об этом сюжет.

Скажу так, извиняться никто не думал… ездили не на выходные…но, спасибо что основной посыл оставили. Возможно когда-то наши люди станут воспитание и будут уважать друг друга. Но не факт… Gepostet von Didenko Inna am Montag, 24. Februar 2020

Фото: Инна Диденко

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