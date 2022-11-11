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В Одессе и по всей Украине люди выходят на улицы: празднуют освобождение Херсона

В Одессе и по всей Украине люди выходят на улицы: празднуют освобождение Херсона

11 ноября 2022 года Силы обороны вошли в Херсон. Херсонцы еще до входа ВСУ стали развешивать флаги Украины и ждать на улицах освободителей. А к вечеру на улицах украинских городов началось празднование выдающейся победы.

На улицах украинских городов сейчас темно – страна экономит электроэнергию, потому что российские захватчики разрушили много энергетических объектов. Но наступление темноты не остановило людей. Украинцы собираются вместе и празднуют победу в важной битве. Теперь вся правобережная Украина освобождена от российских оккупантов.

В социальных сетях люди делятся радостью и публикуют видео. Сотни роликов заполнили паблики и социальные сети. Есть там записи и из других стран. Многие военные эксперты называют освобождение Херсона поворотным моментов войны в Украине, который определит дельнейший крах армии российских захватчиков.
В Одессе перед Оперным:

В центре Херсона:

На Майдане Независимости в Киеве:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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