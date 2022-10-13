Пропала мобильная связь: как действовать?

Российские агрессоры, желая запугать нас и сломить, устраивают массированные ракетные атаки и бьют по нашей инфраструктуре. Да, сломить нас им никогда не удастся, но последствия таких атак могут доставить неприятности. Но мы обязательно выстоим!

«Одесская жизнь» делится полезными советами и рекомендациями о том, как подготовиться к возможным аварийным ситуациям. Не забываем: кто предупрежден – тот вооружен!

А сегодня мы узнаем, как подготовиться к возможному отключению мобильной связи.