Пропала мобильная связь: как действовать?

Российские агрессоры, желая запугать нас и сломить, устраивают массированные ракетные атаки и бьют по нашей инфраструктуре. Да, сломить нас им никогда не удастся, но последствия таких атак могут доставить неприятности. Но мы обязательно выстоим!
«Одесская жизнь» делится полезными советами и рекомендациями о том, как подготовиться к возможным аварийным ситуациям. Не забываем: кто предупрежден – тот вооружен!
А сегодня мы узнаем, как подготовиться к возможному отключению мобильной связи.
Как действовать в случае отключения мобильной связи
- Отключить автовыбор сети: на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор; на iOS: Параметры – Мобильные данные – Выбор сети.
- Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или Lifecell.
- Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть.
- Проверить возможность исходящего звонка, смс.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что делать, если отключили газ, как быть в случае отключения водоснабжения и как действовать, если нет света.