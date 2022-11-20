Почему при отключениях света пропадает связь?

Работа оборудования мобильной связи и интернета зависит от электроснабжения, объясняют мобильные операторы. Все базовые станции оснащены резервными источниками питания. Это батареи, которые автоматически включаются, когда централизованное электропитание прекращается.

В среднем такие батареи могут обеспечивать работу в течение четырех-пяти часов после отключения электроэнергии.

Но если отключения электроэнергии продолжительны и масштабны, охватывают одновременно разные районы, города или села, абоненты могут испытывать сложности со связью и интернетом.

В таких ситуациях можно приобрести пауэрбанк – портативное зарядное устройство, предназначенное для зарядки мобильных телефонов, планшетов и других гаджетов.