Часть Одессы окутал странный туман

Посреди солнечного ветреного дня 6 апреля 2022 на район Аркадии в Одессе опустился туман.

Об этом свидетельствуют многочисленные видео и фотопубликации одесситов в социальных сетях и телеграм-каналах.

С учетом того, что сейчас Украина, в том числе и Одесса, ведет оборонительную войну против российского вторжения, такое необычное природное явление вызвало у некоторых горожан беспокойство.

Но причина тумана вполне естественная, и приносит его с акватории Черного моря. Это ясно видно на спутниковых снимках синоптиков.