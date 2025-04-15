Об обращении сообщил депутат Андрей Вагапов во время заседания постоянной комиссии горсовета по вопросам здравоохранения. По его словам, комиссия также обслуживает людей с инвалидностью, в частности ветеранов войны. Медики работают на полставки и заявляют, что полтора месяца назад им предложили уволиться по собственному желанию в телефонном режиме. Также отмечается, что в отделении есть дефицит кадров, а пациенты — в частности ветераны — вынуждены ждать в очередях.

Глава Департамента здравоохранения Левон Никогосян возразил, что комиссию закрывают, и отметил, что все штатные единицы сохранены. Относительно устных указаний об увольнении — он посоветовал на них не обращать внимания.

Также депутат обратил внимание, что ветераны войны не получают льгот при прохождении комиссии и платят полную стоимость услуг. Никогосян эту информацию опроверг и предложил провести выездное заседание комиссии непосредственно в больнице.

Предварительно выезд депутатов в больницу №5 назначен на вторник, 22 апреля.Читайте также:Бесплатная медицина в Одессе: что можно получить бесплатно от врачей, а что — нет