Про звернення повідомив депутат Андрій Вагапов під час засідання постійної комісії міськради з питань охорони здоров’я. За його словами, комісія також обслуговує людей з інвалідністю, зокрема ветеранів війни. Медики працюють на пів ставки та заявляють, що півтора місяця тому їм запропонували звільнитися за власним бажанням у телефонному режимі. Також зазначається, що у відділенні є дефіцит кадрів, а пацієнти — зокрема ветерани — змушені чекати в чергах.

Голова Департаменту охорони здоров’я Левон Нікогосян заперечив, що комісію закривають, і зазначив, що всі штатні одиниці збережено. Щодо усних вказівок про звільнення — він порадив на них не зважати.

Також депутат звернув увагу, що ветерани війни не отримують пільг під час проходження комісії та сплачують повну вартість послуг. Нікогосян цю інформацію спростував і запропонував провести виїзне засідання комісії безпосередньо в лікарні.

Попередньо виїзд депутатів до лікарні №5 призначений на вівторок, 22 квітня.

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