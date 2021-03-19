В Одессе хотят высадить более 80 тысяч кустов роз

Одесские озеленители приступили к весенней высадке розовых кустов. Всего этой весной в городе планируется высадить 86 тысяч кустов роз, сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Горзелентрест».

На сегодняшний день начаты работы по подготовке рассады к посадке, специалисты подрезают корни растений и обрезают побеги. Специалисты отмечают, что лучшее время для обрезки – в самом начале роста, когда только набухают почки в верхней части побегов, но еще не появились листья.

«Обрезка является главным условием для интенсивного роста и обильного цветения садовых роз. В результате обрезки удаляются старые ветви, это усиливает образование новых побегов, появляется дополнительная листва, которая обеспечивает хороший рост и обильное цветение розы», – рассказывают коммунальщики.

Кроме того, сотрудниками предприятия выполняются перекопка газонов и разметка территорий для правильной посадки роз.

Основные работы по высадке роз планируется начать, когда установится хорошая сухая погода. На данный момент высажено порядка 5 тысяч кустов – частично в парке Победы, парке Шевченко и сквере «Звездном».

Как сообщалось ранее, в Одессе начали весеннюю высадку молодых сосен на Крымском бульваре.

А пруды одесского дендропарка Победы водными цветами – желтой кубышкой и кувшинкой белой.

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