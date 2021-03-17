Пруды одесского парка Победы украсят кубышки и кувшинки

Как сообщили в КП «Горзелентрест», работы по высадке цветов начались 16 марта. Всего планируется высадить 350 кустов этих растений.

По словам специалистов, цветы рассадят островками по водной глади прудов, что создаст иллюзию их природного роста. А чтобы рассада не погибла, к корневой системе цветов привязывают груз, не позволяющий корневищу выплыть на поверхность. Таким образом, растение укореняется на дне водоема.

Первые листочки на поверхности прудов можно будет увидеть примерно через 30 дней. А чуть позже появятся и цветы.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе на Таирова в палисаднике возле одной из многоэтажек выросли подснежники.

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Фото КП «Горзелентрест»