Пруды одесского парка Победы украсят кубышки и кувшинки

Одесские коммунальщики начали украшать пруды одесского дендропарка Победы водными цветами – желтой кубышкой и кувшинкой белой.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Как сообщили в КП «Горзелентрест», работы по высадке цветов начались 16 марта. Всего планируется высадить 350 кустов этих растений.
По словам специалистов, цветы рассадят островками по водной глади прудов, что создаст иллюзию их природного роста. А чтобы рассада не погибла, к корневой системе цветов привязывают груз, не позволяющий корневищу выплыть на поверхность. Таким образом, растение укореняется на дне водоема.
Первые листочки на поверхности прудов можно будет увидеть примерно через 30 дней. А чуть позже появятся и цветы.
Ранее мы рассказывали, что в Одессе на Таирова в палисаднике возле одной из многоэтажек выросли подснежники.
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Фото КП «Горзелентрест»