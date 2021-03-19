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На одесском Крымском бульваре высадят 140 молодых сосен

На одесском Крымском бульваре высадят 140 молодых сосен

Озеленители одесского коммунального предприятия «Горзелентрест» начали весеннюю высадку молодых сосен на Крымском бульваре в Суворовском районе города.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Как сообщили в пресс-службе коммунальщиков, бульвар уже украсили 40 семилетних саженцев вечнозеленого дерева. А всего этой весной здесь планируют высадить около 140 хвойных деревьев.

Ранее специалисты предприятия высадили сосны на улице Косовской и возле Арт-парка (в районе остановки «Красный крест»). На сегодня в Одессе уже высажено 242 вечнозеленых дерева, а в целом «Горзелентрест» собирается высадить более 600 разных деревьев.

Кроме того, продолжаются работы по весенней уборке зеленых зон города от сухостоя и прошлогодней листвы, а также обрезка деревьев и розовых кустов.

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Фото: КП «Горзелентрест»

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