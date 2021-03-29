В Одессе хотят сделать круговым движение возле аэропорта – объявлен тендер

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации по ремонту дороги и разработке схемы движения транспорта возле аэропорта, в связи с чем объявило соответствующий тендер.

Об этом сообщается на сайте госзакупок Prozorro.

Согласно представленной документации, подрядчик должен рассчитать стоимость ремонтных работ на участке от Овидиопольской дороги до старого терминала аэропорта и разработать схему кругового движения недалеко от дома №23а по улице Центральный аэропорт.

Как отмечается, проект должен предусматривать обустройство или ремонт ливневок, а также ремонт водопровода, канализации и кабелей связи. Помимо этого разработчик должен предусмотреть благоустройство ремонтируемого участка, установку ограды и освещения с LED-светильниками вдоль улицы и высадку зеленых насаждений в случае если потребуется спилить деревья. При этом движение транспорта на указанном участке не должно быть остановлено.

Проект должен быть готов до конца текущего года. Указанная стоимость закупки – 460 тыс. грн.

Заявки на участие в торгах принимаются до 8 апреля. Дата проведения аукциона не уточняется.

Ранее стало известно, что на поселке Котовского в Одессе станет круговым движение на перекрестке улиц Заболотного и проспекта Добровольского.

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Фото: delo.ua