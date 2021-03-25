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Движение на одном из ключевых перекрестков в Одессе станет круговым (схема)

Движение на одном из ключевых перекрестков в Одессе станет круговым (схема)

В Одессе на пересечении улицы Заболотного с проспектом Добровольского  движение транспорта планируют организовать по-другому. 

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Движение транспорта на этой развязке (это поселок Котовского) будет круговым, сообщили в Суворовской райадминистрации Одессы.

В администрации уточнили, что круговое движение разгрузит этот участок от заторов, а также “исключит маневрирование большегрузного транспорта при повороте и позволит избежать повреждения асфальтного покрытия”.

 

Фото: Одесса-медиа

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Заглавное фото – иллюстративное 

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