Движение на одном из ключевых перекрестков в Одессе станет круговым (схема)

В Одессе на пересечении улицы Заболотного с проспектом Добровольского движение транспорта планируют организовать по-другому.

Движение транспорта на этой развязке (это поселок Котовского) будет круговым, сообщили в Суворовской райадминистрации Одессы.

В администрации уточнили, что круговое движение разгрузит этот участок от заторов, а также “исключит маневрирование большегрузного транспорта при повороте и позволит избежать повреждения асфальтного покрытия”.

Фото: Одесса-медиа

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