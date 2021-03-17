В Одессе грядет ремонт перекрестка на 8-й станции Фонтана

В Одессе скоро приступят к ремонту перекрестка Фонтанской дороги и улицы Каманина. Ремонтировать его собираются вместе с заменой трамвайных путей. Объявлен тендер. Заказчик – управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.

Исходя из информации на сайте госзакупок Prozorro, цена вопроса – почти 16,5 миллионов гривен. Капремонт будет производиться на площади 2586 квадратных метров.

Согласно тендерной документации, ожидается реконструкция дорожного полотна: рельсы будут сниматься и переукладываться по новым технологиям.

Уделят внимание и тротуарам – там появится новая плитка. Предстоит также нанесение новой дорожной разметки и дорожных знаков, замена подземных коммуникаций.

Заявки по объявленному тендеру принимаются до 31 марта, а торги назначены на 1 апреля.

Как будет организовано движение транспорта, мы пока не знаем. Вероятно, на период ремонта трамваи будут следовать от Куликова поля лишь до 6-й станции Большого Фонтана.

Напомним, в Одессе снова ремонтируют обновленную часть бульвара Жванецкого.

Фото: pushkinska.net, скриншоты автора