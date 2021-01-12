Одесский Новощепной ряд: рельсы, плитка, фонари и торговля (фото)

Как гласит щит на углу Новощепного ряда и Преображенской, сегодняшний день, 12 января, — время окончания первого этапа реконструкции многострадальной и «страшной» бывшей Эстонской улицы. Что же здесь изменилось?

Если вы давно здесь не бывали, и понятие «страшный Новощепной ряд» осталось в вашей памяти, можете об этом уже забыть. Мы прошлись по всему ряду: ограждение на углу Преображенской и самого Новощепного ряда еще есть, но оно уже открыто. Свободно проходят люди, по обе стороны реконструируемой улицы много авто. И, конечно, много техники и рабочих.

Напомним, реконструкция Новощепного ряда началась в мае прошлого года. Что там сейчас?

Новые рельсы уже проложены от Преображенской до Екатерининской, уложена плитка на тротуарах, и «вечно разбитая грязная дорога, усыпанная мусором» уже осталась в прошлом.

Между Новощепным рядом и Привозом по-прежнему установлено ограждение: оно часто служит самодельной рекламой «нужных мест» на том же Привозе. На другой стороне ряда – строительные рынки и кое-какие другие торговые точки. Территория рядом с ними тоже облагораживается.

В некоторых местах плитку еще укладывают, люди переходят через непривычные для этого места новые бордюры. Появились новые опоры уличного освещения.

Но вот ведь как получается: реконструкция Новощепного ряда еще продолжается, а кое-какие стихийные «торговые места» на нем уже появились.

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