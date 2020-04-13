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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе горожане сами перекрыли переулок у рухнувшего дома (фото)

В Одессе горожане сами перекрыли переулок у рухнувшего дома (фото)

Недавно в исторической части города, на ул. Канатной, 5 обрушился старый жилой дом.

К счастью, никто не пострадал. Людей из крыла, где произошел обвал, давно выселили. Рабочие, которые там что-то строили, успели выбежать.

Очевидцы говорили, что мог пострадать кто-то из прохожих, но под завалами никого не нашли.

Часть межэтажного перекрытия и крыши даже сейчас буквально повисли в воздухе. Одесситы признаются, что ходить там страшно.

В связи с этим кто-то из местных жителей решил оградить здание, поскольу на официальном уровне этого не сделали.

Ограждения нашли на ул. Канатной, где тепловики ремонтировали теплосети, передает pushkinska.net. Поставили их так, чтобы в переулок нельзя было заехать. При этом рядом нет никаких знаков.

По словам директора КП “Теплоснабжение” Анны Поздняковой, ограждение сотрудники КП поставили на Канатной, чтобы защитить горожан от провала, который там образовался.

Барьер перенесли самовольно. Кто это сделал, неизвестно.

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Фото: Пушкинская

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