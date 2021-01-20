Новости Одессы и Одесской области

В Одессе горело общежитие Юридической академии

В Одессе горело общежитие Юридической академии

В Одессе горело двухэтажное общежитие Юридической академии на ул. Академической, 30. 

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Пожар произошел в ночь на среду, 20 января, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Как выяснилось, горел мусор в комнате на втором, пожар потушили. Спасатели отмечают, что здание сейчас не эксплуатируется, а комнаты на 2-м этаже пустуют. При этом во время пожара с первого этажа общежития самостоятельно эвакуировались девять человек.

Пострадавших и погибших нет.

Напомним, вечером 17 января в Одессе произошел пожар в отеле Arcadia Apartments на улице Посмитного В огне погибли два человека и еще восемь человек пострадали. Трое были госпитализированы.

По данным полиции, пожар мог возникнуть по двум причинам: неосторожное обращение с огнем либо неисправность электрооборудования.

После пожара на Посмитного мэр Одессы Геннадий Труханов поручил проверить все частные отели и хостелы.

Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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