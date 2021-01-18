После воскресного пожара в Одессе проверят все отели и хостелы

Об этом он заявил на совещании 18 ноября, после того, как накануне сгорел хостел на улице Посмитной.

«Мы должны каждый день писать письма об этом в вышестоящие инстанции, чтобы предпринимались какие-то меры, иначе одесситы будут думать, что мы покрываем эти «притоны», — отметил мэр.

Проверять будут документы о строительстве, вводе в эксплуатацию, аренде и соблюдение правил противопожарной безопасности.

Напомним, в пожаре погибли два человека, пострадали восемь.