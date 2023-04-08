Как накажут за сжигание травы?

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, спасатели каждый день ликвидируют возгорание на открытых местностях. К этому приводят неосторожное обращение с огнем или умышленные поджоги – сжигание сухой травы и мусора.

Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах. Поджигателям грозят штрафы (от 3060 до 4590 гривен) и даже уголовная ответственность.

Особенно важно соблюдать противопожарные правила на деоккупированных территориях. Там возгорание сухой травы может привести к детонированию мин и снарядов, оставшихся после боевых действий.

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