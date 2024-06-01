Одесская область: в Белгород-Днестровском районе одна за одной горят свалки

Одесская область: в Белгород-Днестровском районе одна за одной горят свалки

В Белгород-Днестровском районе Одесской области спасатели уже третий раз за неделю тушили масштабный пожар на свалке.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе областного управления ГСЧС.

По информации спасателей, об очередном возгорании они узнали вечером пятницы 31 мая. Как выяснилось, загорелся мусор территории санкционированной свалки производственного кооператива «Экология».

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Отметим, ранее два дня подряд в Белгород-Днестровском районе Одесской области горели свалки мусора на общей площади 1,5 тыс. квадратных метров.

Так, 24 мая горел мусор на открытой территории в селе Абрикосово, а 25 мая – в селе в селе Салганы. В обоих случаях обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее в Одессе спасатели эвакуировали жильцов многоэтажки из-за пожара, возникшего в одной из квартир.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua