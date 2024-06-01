Одесская область: в Белгород-Днестровском районе одна за одной горят свалки

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе областного управления ГСЧС.

По информации спасателей, об очередном возгорании они узнали вечером пятницы 31 мая. Как выяснилось, загорелся мусор территории санкционированной свалки производственного кооператива «Экология».

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Отметим, ранее два дня подряд в Белгород-Днестровском районе Одесской области горели свалки мусора на общей площади 1,5 тыс. квадратных метров.

Так, 24 мая горел мусор на открытой территории в селе Абрикосово, а 25 мая – в селе в селе Салганы. В обоих случаях обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее в Одессе спасатели эвакуировали жильцов многоэтажки из-за пожара, возникшего в одной из квартир.