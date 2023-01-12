В Одессе горела квартира в многоэтажке – пострадала хозяйка

Вечером среды, 11 января 2023 года, в Суворовском районе Одессы случился пожар в одной из квартир многоэтиажного жилого дома. Пострадала хозяйка квартиры.
По сообщению областного управдения ГСЧС, горела квартирна на первом этаже девятиэтажки по улице Капитана Кузнецова.
Во время тушения пожара спасатели оказали помощь пожилой хозяйке квартиры – женщину 1954 года рождения в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение городской клинической больницы.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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