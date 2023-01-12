В Одессе горела квартира в многоэтажке – пострадала хозяйка

В Одесской области сегодня прогремят взрывы – причину объяснили спасатели В Одесской области обнаружили два артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны. Сегодня, в понедельник, 9 января 2023 года, пиротехники уничтожат опасные находки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области в Сочельник погибли женщина и трое детей В вечер Сочельника, 6 января, в селе Белино Подольского района во время пожара погибли четыре человека и за жизнь еще одного борются врачи. ПОДРОБНЕЕ