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В Одесской области в Сочельник погибли женщина и трое детей

В Одесской области в Сочельник погибли женщина и трое детей

В вечер Сочельника, 6 января, в селе Белино Подольского района во время пожара погибли четыре человека и за жизнь еще одного борются врачи.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства пожара, в котором погибли женщина и трое детей.

Вчера, 6 января, примерно в семь часов вечера произошло возгорание частного дома. Во время тушения пожара работники ГСЧС обнаружили четырех человек без признаков жизни — 31-летнюю хозяйку, двоих ее детей в возрасте 3-х и 4-х лет и 2-летнего племянника.

Еще одного пострадавшего, 31-летнего хозяина, доставили в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом «отравление угарным газом». Сейчас он в реанимации.

Полицейским и спасателям предстоит выяснить причины трагедии.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области молодая мама и ее сын погибли из-за электрокамина.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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