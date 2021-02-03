В Одессе горела квартира на Молдаванке – погиб мужчина

Вечером 2 февраля в Одессе горел жилой дом на Молдаванке. На пожаре погиб мужчина.
Как сообщили в областном управлении ГСЧС, возгорание началось в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома на улице Косвенной.
Спасатели в течение нескольких минут локализовали и полностью потушили пожар. В горевшей квартире нашли тело хозяина квартиры.
Причина пожара устанавливается.
Ранее в Одессе возник пожар в квартире в Воронцовском переулке в центре города. На пожаре спасли кота.
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