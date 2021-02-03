В Одессе горела квартира на Молдаванке – погиб мужчина

Эхо пожаров: в Украине начнутся массовые проверки гостиниц и пансионатов Недавние пожары в харьковском доме престарелых и одесском хостеле унесли жизни и подорвали здоровье многих людей. Трагедия стала причиной не только государственного траура, но и массовых проверок всех подобных заведений в стране. Премьер-министр поручил Госслужбе по чрезвычайным ситуациям провести внеочередные инспекции противопожарной безопасности. Вместе с тем проверят и законность хозяйственной деятельности владельцев частных гостиниц и пансионатов. ПОДРОБНЕЕ

Владельца горевшего одесского хостела суд отправил под домашний арест Приморский суд Одессы избрал меру пресечения владельцу хостела Arcadia Apartments на улице Посмитного, где во время пожара 17 января погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе суда. ПОДРОБНЕЕ