Стало известно состояние пострадавшей от рук стрелка в одесской парикмахерской

Медики рассказали о том, как себя чувствует сотрудница салона красоты, обстрелянного накануне.

Так, по данным издания pushkinska.net, женщина находится в хирургическом отделении Еврейской больницы.

Она получила пулевые повреждения средней тяжести грудной клетки и поясницы. Пули извлекли, кровотечение остановили и сделали операцию. Сейчас женщина постепенно приходит в себя, ее состояние стабильное.

К счастью, стрелок не задел жизненно важные органы.

Напомним, в парикмахерской на Люстдорфской дороге устроил стрельбу неизвестный. Была ранена 45-летняя сотрудница.

В полиции проводят расследование. Стрелка подозревают в покушении на убийство.

Фото: Нацполиция в Одесской области

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