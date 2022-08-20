В Одессе бандиты похищали людей и вымогали у них деньги

В Одессе Служба безопасности Украины (СБУ) нейтрализовала организованную преступную группировку, участники которой в условиях военного положения терроризировали жителей региона и вымогали у них деньги.

Как сообщает пресс-служба управления СБУ в Одесской области, банду возглавлял бывший чиновник правоохранительных органов. Фигуранты насильственно похищали людей и под искусственными предлогами систематически «выбивали» из потерпевших деньги, а в случае неуплаты – угрожали физической расправой. Также злоумышленники совершали разбойные нападения и другие тяжкие преступления, угрожавшие жизни и здоровью людей. Кроме того, они использовали в своей преступной деятельности фальшивое удостоверение сотрудника полиции.

Оперативники спецслужбы получили информацию о подготовке участниками банды разбойного нападения на местную жительницу с целью завладения крупной денежной суммой. Но оперативники помешали этим планам и задержали главаря и активного участника группировки.

Задержанным сообщили о подозрении в разбое. Идет следствие. Правоохранители проверяют причастность участников группировки к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее в Одессе разоблачили деятельность межрегиональной агентурной сети фсб россии. Ее участники информировали врага о военных и стратегических объектах.

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Фото с Facebook-страницы управления СБУ в Одесской области