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Бульвар Жванецкого: как продвигается капремонт и что будет после него (фоторепортаж)

Бульвар Жванецкого: как продвигается капремонт и что будет после него (фоторепортаж)

На бульваре Жванецкого по-прежнему хлопотно, его капремонт (начат весной прошлого года) продолжается. Но участок бульвара от Художественного музея до ул. Торговой уже открыт, и мы уже можем рассказать о больших изменениях.

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Сейчас рабочие заняты устройством очередного ограждения — от Торговой и дальше, ближе к ул. Преображенской. А мы проходим по бульвару Жванецкого по тем местам, где уже гуляют люди и творят одесские художники.

Романтичная арка Художественного музея — все еще за ограждением. Зато, начиная отсюда, старый бульвар становится неузнаваемым.

Итак, по факту: новая плитка, новые ограждения с перилами, кое-где — асфальт. Пока еще нет скамеек и урн, зато новые столбы освещения на солнечных батареях (напоминают табло) — практически на каждом шагу. Этот участок бульвара совершенно преобразился, хотя еще не везде убран мусор.

Зато рядом с выставочным залом одесского отделения НСХУ появилась и новая детская площадка, которую уже «оккупировали» юные одесситы. Мамочки по поводу новой площадки выражают восторг. Еще бы, на прежнее подобие детской площадки постоянно поступали нарекания: там постоянно что-то было сломано, песочница стала «мусоркой» и т.д.

Появились на бульваре и новые деревья, проведены коммуникации, обустроена ливневая канализация.

В прошлом году мы рассказывали, что на этом же участке сносились корпуса бывшего Ювелирного завода. Сейчас на этом месте — огражденная «пустая» территория. Пустовать ей недолго. Никаких щитов с пояснениями нет, но как дает подсказку карта объектов капитального строительства одесского Управления ГАСК, здесь в будущем появится жилой дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения. Заказчик строительства — Общество с ограниченной ответственностью «Гагарин-сервис».

Фото: Мария Котова 

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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