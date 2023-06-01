В Одессе демонтируют целый этаж незаконной пристройки (фото, видео)

Об этом сообщили в Управлении Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Одесского городского совета.

Депутат Одесского городского совета Александр Авдеев и директор Управления ГАСК сообщил, что в самом центре Одессы в историческом районе владелец одной из квартир запланировал и начал незаконное строительство целого этажа.

Первую попытку начать строительство собственник предпринял еще 13 марта нынешнего года. В квартирах № 8 и № 9 выполнены строительные работы по демонтажу перегородок и напольному покрытию; усилены одни перекрытия и демонтированы другие, —

рассказал Александр Авдеев.

Строительные работы были остановлены – КП «ЖКС «Порто-Франковский» выдано предписание об остановке работ.

Однако уже 22 мая 2023 года была зафиксирована новая попытка при комиссионном обследовании ГАСК вместе с представителями Приморской районной администрации, Департаментов архитектуры и градостроительства, по благоустройству города и земельных ресурсов.

«Мы увидели, что владелец устроил в уровне чердака внутридворового левоворотного флигеля конструкции из древесины и пеноблоков», – сообщил Александр Авдеев. Как оказалось, земельный участок решениями Одесского городского совета в собственность или пользование не предоставлялся, кроме того Департамент архитектуры и градостроительства градостроительные условия и ограничения не выдавались, также никаких разрешительных документов не было предоставлено.

Как результат – идут работы по демонтажу этажа.

Напомним, что в Одессе демонтировали пристройку к жилому дому.

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Фото и видео: Александр Авдеев