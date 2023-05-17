В Одессе демонтировали пристройку к жилому дому: в чем причина? (фото)

На улице Долгой в Одессе коммунальщики демонтировали пристройку к жилому дому, которую возводили без документов и разрешений. Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В городском совете сообщили, что пристройка была обнаружена во время обследования в апреле 2023 года. По данным мэрии, разрешений на это строительство нет, а территория, на которой она проводится, — коммунальная.

12 апреля Киевская райадминистрация издала распоряжение о демонтаже пристройки. 16 мая ее полностью демонтировали. К этому моменту в ней успели установить окна и двери.

Таким образом, работы проводились на земельном участке, который находится в коммунальной собственности территориальной громады города, без получения необходимой разрешительной документации.

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Фото: Одесский городской совет