Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области сотрудник военкомата требовал необычную взятку

В Одесской области сотрудник военкомата требовал необычную взятку

В Одесской области сотрудник ТЦК требовал от военнообязанного 300 литров топлива за бронирование от мобилизации. За отказ угрожал отправкой в зону боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

В Подольском районе сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки требовал от местного жителя вознаграждение за содействие в выдаче справки о бронировании от мобилизации. Военный хотел получить 300 литров топлива или стоимость указанного объема топлива в денежном эквиваленте, а в случае отказа угрожал отправкой в зону боевых действий.

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Правонарушителя задержали во время сделки: он передал заранее подготовленное им временное удостоверение военнообязанного и получил за эту «услугу» деньги в сумме 15 тысяч гривен.

В полиции отметили, что мужчина, от которого военный требовал вознаграждение, работает на предприятии критической инфраструктуры и имел законное право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Однако, работник ТЦК убеждал мужчину, что выдача этой справки зависит именно от него.

По ходатайству полицейских суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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