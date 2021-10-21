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В Одессе бушует сильный ветер: горожан призвали к бдительности

В Одессе бушует сильный ветер: горожан призвали к бдительности

Сегодня, 21 октября, в Одессе с утра дует сильный юго-западный ветер. Его скорость достигает 15-20 м/с. В этой связи в Одесском горсовете призывают горожан к осторожности.

«В связи с усилением ветра одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, осторожно передвигаться по улицам, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. В результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей»,

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– говорится в обращении мэрии.

Также в горсовете сообщили, что по состоянию на 15:30 в Одессе упало 29 деревьев и больших веток.

Телефоны экстренных служб:

Кроме того, одесситам напоминают телефоны, которые могут понадобиться в случае возникновения чрезвычайной ситуации:

  • круглосуточная медицинская скорая помощь-103;
  • патрульная служба МВД Украины в Одессе-102;
  • оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь» – 15-01.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 октября, в Одессе переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем +15+17 градусов.

Кстати, напомним, что распространенная в сети информация о том, что над Одессой зависло плотное облако SO2 – оксида серы, оказалась фейком.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, кто в Одессе отвечает за столбы и провода, а также куда обращаться одесситам, если непогода оборвала провода.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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