Полицейского на полтора года «продали» в охранники: разоблачена схема коррупции

Согласно данным следствия, в начале 2023 года, командир батальона вместе с заместителем отправили одного из подчиненных охранять знакомого бизнесмена. При этом охранник продолжал получать зарплату от государства, но выполнял функции частного охранника, вместо выполнения своих обязанностей в батальоне.

За эти услуги должностные лица батальона получили от бизнесмена 8 тысяч долларов. В результате полтора года подчиненный не выполнял свои прямые служебные обязанности, а убытки для государства составили полмиллиона гривен. Обвиняемые уже получили подозрение, а командира батальона и охранника уволили со службы.