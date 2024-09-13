Полицейского на полтора года «продали» в охранники: разоблачена схема коррупции

В Одесской области служащим конвойного батальона сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Следователи считают, что командир батальона вместе со своим заместителем использовали подчиненного для охраны частного бизнесмена, вместо выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Согласно данным следствия, в начале 2023 года, командир батальона вместе с заместителем отправили одного из подчиненных охранять знакомого бизнесмена. При этом охранник продолжал получать зарплату от государства, но выполнял функции частного охранника, вместо выполнения своих обязанностей в батальоне.
За эти услуги должностные лица батальона получили от бизнесмена 8 тысяч долларов. В результате полтора года подчиненный не выполнял свои прямые служебные обязанности, а убытки для государства составили полмиллиона гривен. Обвиняемые уже получили подозрение, а командира батальона и охранника уволили со службы.