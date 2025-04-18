Про це йшлося на сесії Одеської міської ради.

Нові правила розробляють у відповідь на численні скарги одеситів щодо вигулу в місті собак без намордників і повідків.

Як зазначив депутат Олег Звягін, ця проблема обговорюється в Одесі ще з 2020 року, проте досі не існує ефективних механізмів впливу на порушників. Депутати наполягали на ухваленні чітких норм, які дадуть змогу муніципальним службам штрафувати власників собак за недотримання правил безпечного вигулу.

«На жаль, власники великих порід собак, зокрема бійцівських, продовжують гуляти без намордника і без повідця. Трапляються випадки, коли великі собаки атакують людей, дітей, рвуть одяг, травмують їх. Ми хочемо зробити так, щоб наші служби могли штрафувати і контролювати власників собак», – повідомив депутат.

У департаменті екології міста підтвердили, що зараз триває робота над оновленням правил утримання домашніх тварин в Одесі. Відповідний проєкт рішення вже підготовлений і опрацьовується спільно з юридичним департаментом.

Однак остаточне затвердження документа поки що відкладено через зміни в чинному законодавстві. У департаменті пояснили, що очікують ухвалення необхідних нормативних актів на загальнодержавному рівні, щоб привести місцеві правила у відповідність до них.

Очікується, що документ винесуть на розгляд міськради вже 2025 року.

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