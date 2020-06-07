В Одессе начали активно демонтировать незаконные юнипаркеры и «лежачих полицейских»

В течение прошедшей недели одесские коммунальщики демонтировали 41 незаконно установленный объект, препятствующий проезду автомобильного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Всего специалисты КП «Городские дороги» демонтировали 32 юнипаркера, 8 «лежачих полицейских» и цепь. Все объекты были установлены незаконно, препятствовали либо затрудняли проезд автомобильного транспорта, в частности машин экстренных служб – скорой помощи, пожарных и полиции. Работы проводились на улицах Ильфа и Петрова, Левитана, Академика Королева, Люстдорфской дороге, Самолетной, Горизонтальной, проспекте Шевченко и Зеленом проспекте.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета

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