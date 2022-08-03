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«Профессор» из Одессы и шпионская сеть: кого «накрыла» СБУ? (фото, видео)

«Профессор» из Одессы и шпионская сеть: кого «накрыла» СБУ? (фото, видео)

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила деятельность межрегиональной агентурной сети фсб россии, которая действовала в нескольких регионах Украины, в частности, в Одесской области.

Как сообщает пресс-служба СБУ, члены агентурной сети информировали врага о военных и стратегических объектах по всей Украине. Ее руководителем оказался одессит, завербованный службой безопасности рф и получивший псевдоним «Профессор».

Для выполнения задач российской спецслужбы «Профессор» создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, вовлекая в нее жителей других регионов за денежное вознаграждение.

Таким образом, он стал резидентом, подыскивавшим для фсб потенциальную агентуру, готовую выполнять задачи по сбору информации и корректировке огня.

По данным СБУ, российскую спецслужбу интересовала информация о дислокации центров принятия решений и стратегических объектов критической инфраструктуры в регионах Украины.

поимка вражеского агента в Одессе

В ходе проведения спецоперации СБУ задокументировала факты получения и отработки «Профессором» задач ФСБ по сбору развединформации:

  • о силах противовоздушной обороны и противокорабельных комплексах и артиллерии в Одесской области;
  • об укреплении и специфике объектов СБУ и Оперативного командования «Юг в Одесской области»;
  • об общественно-политической обстановке в Одессе.

Также задокументированы факты неоднократного получения денежного вознаграждения, видео и фотосъемки местоположений военных подразделений, для чего «Профессор» за средства фсб приобрел специальный гаджет.

Спецназовцы СБУ задержали «Профессора» на «горячем» – при доразведке вокруг Одесской военной администрации.

Задержание у Одесской ОВА

Также сообщается о задержании еще одного из агентов этой сети – в Ивано-Франковской области.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении государственной измены.

Следственные действия продолжаются. Устанавливается весь круг лиц, причастных к этой сети, и принимаются меры по их привлечению к ответственности.

Фото и видео пресс-службы СБУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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