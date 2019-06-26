Общественники пытаются через суд отменить решение исполкома по проекту благоустройства Летнего Театра

В Одесском окружном административном суде сегодня прошло заседание, на котором пытались оспорить законность утверждения исполкомом проекта благоустройства Летнего.

Суд рассматривал иск общественных организаций «Автомайдан», «Зеленый Лист» и депутата Одесского городского совета Ольги Квасницкой к исполнительному комитету Одесского городского совета с требованием отмены решения об утверждении проекта благоустройства Летнего Театра.

Выступали на судебном заседании только адвокаты обеих сторон.

Третьей стороной, не заявляющей самостоятельных требований, выступали представители организаций: ООО «Летний театр», ООО «Городской Летний театр» и ООО «Стар строй юг».

По сути, это было первое заседание, на котором стороны по очереди дали устные объяснения. И таким образом было установлено несколько «интересных» фактов, которые запутывают дело. Так, например, представитель ООО «Стар строй юг» (фирма-подрядчик, которая была указана на баннере Летнего Театра), рассказала, что компания, которую она представляет, вообще не имеет отношения к каким-либо работам в Летнем.

По мнению общественников, такая сложная схема была создана для того, чтобы сделать невозможным расследование дела и выявление виновных в нарушении законодательства по охране культурного наследия. Об этом заявил журналистам глава общественной организации «Зеленый Лист» Владислав Балинский.

В ходе заседания представители интересов исполкома пытались убедить суд в том, что «Автомайдан» и «Зеленый Лист» не могут быть участниками дела, поскольку не являются пострадавшими. Однако суд не согласился с этим доводом.

Следующее заседание назначено на восьмое июля этого года. Активисты надеются, что в тот день суд уже вынесет правомерное решение.

Напомним, что «Проект благоустройства Летнего театра» был утвержден на заседании исполнительного комитета города 28 марта. Активисты выступали против принятия этого решения и заявили о намерении его обжаловать.