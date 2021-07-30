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В Одессе активист за свой счет клеит на остановках расписание трамваев: но не все так просто

В Одессе активист за свой счет клеит на остановках расписание трамваев: но не все так просто

Пока график движения появился на конечных и еще трех остановках пятого маршрута.

Об этом у себя на станице в Facebook сообщил общественный активист Василь Жорник.

За свой счет он изготовил и наклеил на остановочные комплексы расписание трамвая пятого маршрута. Свою инициативу общественник называет: «Одесса для пассажиров».

Он готов был за свой счет изготавливать и размещать информационные листы на остановках. Но сделать это оказалось невозможно, потому что график движения трамвае и троллейбусов отсутствует в публичном доступе. Его нет даже на сайте «Одесгорэлектротранса».

Активист сумел узнать только время отправления трамваев с конечных остановок.

Поэтому на некоторых его наклейках вместо расписания – текст, в котором сказано, что руководство ОГЭТ по неизвестным причинам скрывает график движения и не хочет его обнародовать.

Но даже без графика движения, по мнению Василя Жорника, на сайте «Одесгорэлектротранса» есть много полезной информации, которую стоило бы рекламировать и доносить пассажирам в трамвайных вагонах и на остановках. Например, названия приложений, которые позволяют онлайн отслеживать движение общественного транспорта.

Поэтому активист собирается добиваться наиболее полного информирования пассажиров и их свободного доступа ко вей необходимой информации. Прежде всего к графикам движения маршрутов, а также к дополнительным и уже доступным сервисам, о которых мало известно, как на самом сайте ОГЭТ, так и в специальных приложениях.

Источник: Facebook-страница Василя Жорника

Недавно “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одессе собрали еще один новый трамвай «Одиссей»

Фото Василя Жорника

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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