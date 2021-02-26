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Одесская улица Варненская – «парк советского периода» под открытым небом (фоторепортаж)

Одесская улица Варненская – «парк советского периода» под открытым небом (фоторепортаж)

Современные жилые комплексы, яркие вывески магазинов, новомодные стрит-арты – все это уже привычно окружает нас. Однако картина меняется, как только сворачиваешь на, не побоимся этого слова, «советскую» улицу Варненскую, где время остановилось на рубеже 70-80-х.

В первые несколько минут прогулки по улице складывается впечатление, что ты действительно попал в прошлое, ну или, как минимум, в масштабный музей под открытым небом. И лишь потом в глаза бросаются супермаркеты, иномарки, билборды, и понимаешь, что это лишь ловкий обман зрения.

Элементы «той» эпохи здесь встречаются на каждом шагу. В свое время Варненская считалась одним из пионеров и эталоном массовой пятиэтажной застройки в Одессе.

С тех пор вид улицы практически не изменился: вместо высотных «кадоров» здесь по-прежнему красуются скромные «панельки».

Варненская, балкон

Варненская, балконы

16-этажные «небоскребы», которые появились тут в 1981 году и совершили очередной рывок в строительстве, сегодня никого уже не удивят.

Варненская, 16-этажка

Варненская, высотка

На домах остались старые, местами разрушенные таблички с указанием номеров, на некоторых магазинах сохранились вывески тех лет. А на здании Одесского учебно-производственного предприятия Украинского общества слепых, получившего в народе название «Фабрика слепых», висит металлический указатель с надписью «столовая». Ну чем вам не экспонат!

Варненская, указатель

Варненская, окно

Варненская, столовая

Около 50 лет улицу Варненскую также украшают исторические мозаики советского периода. Одну из них можно увидеть на стене дома №7/3.

Варненская, чайка

А так она выглядела на архивном фото 1979 года:

Варненская, старое фото

Огромная цветная мозаика сохранилась и на фасаде одесской школы №100, где снимали знаменитую советскую комедию «Приключения Петрова и Васечкина». К слову, часть композиции заметна и в фильме.

Варненская, мозаика на школе

Варненская, школа №100

Настало время заглянуть в местные дворы. Здесь буквально каждый кусочек веет атмосферой прошлого: покрашенные и немного ржавые детские площадки, развешенное прямо на улице постельное белье, без страха что его могут украсть, и зеленые гаражи, у которых припаркована «Волга».

Варненская, двор

Варненская, качели

Варненская, во дворе

Варненская, гараж, авто

 

Варненская, дорога
Варненская, 5-этажка
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Варненская, ларек
Варненская, прохожая
Варненская, гаражи
Варненская, скамейка
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Варненская, парадное
Варненская, памятник
Варненская, высотки

Ранее мы рассказывали об одесской улице Пастера.

Фото автора, архивное фото – ресурс «Старая Одесса в фото»

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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