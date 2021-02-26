Одесская улица Варненская – «парк советского периода» под открытым небом (фоторепортаж)

Современные жилые комплексы, яркие вывески магазинов, новомодные стрит-арты – все это уже привычно окружает нас. Однако картина меняется, как только сворачиваешь на, не побоимся этого слова, «советскую» улицу Варненскую, где время остановилось на рубеже 70-80-х.

В первые несколько минут прогулки по улице складывается впечатление, что ты действительно попал в прошлое, ну или, как минимум, в масштабный музей под открытым небом. И лишь потом в глаза бросаются супермаркеты, иномарки, билборды, и понимаешь, что это лишь ловкий обман зрения.

Элементы «той» эпохи здесь встречаются на каждом шагу. В свое время Варненская считалась одним из пионеров и эталоном массовой пятиэтажной застройки в Одессе.

С тех пор вид улицы практически не изменился: вместо высотных «кадоров» здесь по-прежнему красуются скромные «панельки».

16-этажные «небоскребы», которые появились тут в 1981 году и совершили очередной рывок в строительстве, сегодня никого уже не удивят.

На домах остались старые, местами разрушенные таблички с указанием номеров, на некоторых магазинах сохранились вывески тех лет. А на здании Одесского учебно-производственного предприятия Украинского общества слепых, получившего в народе название «Фабрика слепых», висит металлический указатель с надписью «столовая». Ну чем вам не экспонат!

Около 50 лет улицу Варненскую также украшают исторические мозаики советского периода. Одну из них можно увидеть на стене дома №7/3.

А так она выглядела на архивном фото 1979 года:

Огромная цветная мозаика сохранилась и на фасаде одесской школы №100, где снимали знаменитую советскую комедию «Приключения Петрова и Васечкина». К слову, часть композиции заметна и в фильме.

Настало время заглянуть в местные дворы. Здесь буквально каждый кусочек веет атмосферой прошлого: покрашенные и немного ржавые детские площадки, развешенное прямо на улице постельное белье, без страха что его могут украсть, и зеленые гаражи, у которых припаркована «Волга».

Ранее мы рассказывали об одесской улице Пастера.

Фото автора, архивное фото – ресурс «Старая Одесса в фото»