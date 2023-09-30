В Одесі 30 вересня відключать світло – за якими адресами

Сьогодні, у суботу, 30 вересня 2023 року, частина Одеси знову залишиться без світла через планові роботи ДТЕК.
За інформацією енергетиків, без електропостачання залишаться такі адреси.
Центральний РЕМ
- Базарна вул.;
- Буніна вул.;
- Віце-адмірала Жукова пров.;
- Грецька вул.;
- Єврейська вул.;
- Маяковського пров.;
- Некрасова пров.;
- Преображенська вул.;
- Пушкінська вул.;
- Рішельєвська вул.;
- Софіївська вул.;
- Тираспольська вул.;
- Троїцька вул.;
- Успенська вул.;
- Щепний пров.;
- Степова вул.
Роботи триватимуть до 19:00.
Північний РЕМ
- Заболотного вул.;
- Героїв оборони Одеси вул.;
- Добровольського вул.;
- Марсельська вул.;
- Ростовська вул.;
- 1-8-й Балтський пров.;
- 1-й Чорноморський пров.;
- Балтська дорога;
- Більшовицький пров.;
- 8 Березня вул;
- Жевахова вул.;
- П.Каришковського.
Роботи триватимуть до 20:00.