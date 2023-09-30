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В Одесі 30 вересня відключать світло – за якими адресами

В Одесі 30 вересня відключать світло – за якими адресами

Сьогодні, у суботу, 30 вересня 2023 року, частина Одеси знову залишиться без світла через планові роботи ДТЕК.

За інформацією енергетиків, без електропостачання залишаться такі адреси.

Центральний РЕМ

  • Базарна вул.;
  • Буніна вул.;
  • Віце-адмірала Жукова пров.;
  • Грецька вул.;
  • Єврейська вул.;
  • Маяковського пров.;
  • Некрасова пров.;
  • Преображенська вул.;
  • Пушкінська вул.;
  • Рішельєвська вул.;
  • Софіївська вул.;
  • Тираспольська вул.;
  • Троїцька вул.;
  • Успенська вул.;
  • Щепний пров.;
  • Степова вул.

Роботи триватимуть до 19:00.

Північний РЕМ

  • Заболотного вул.;
  • Героїв оборони Одеси вул.;
  • Добровольського вул.;
  • Марсельська вул.;
  • Ростовська вул.;
  • 1-8-й Балтський пров.;
  • 1-й Чорноморський пров.;
  • Балтська дорога;
  • Більшовицький пров.;
  • 8 Березня вул;
  • Жевахова вул.;
  • П.Каришковського.

Роботи триватимуть до 20:00.

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