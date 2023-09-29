Новости Одессы и Одесской области

В Одессе 29 сентября не будет света: где и когда включат

В Одессе 29 сентября не будет света: где и когда включат

В ДТЭК «Одесские электросети» на 29 сентября запланировано проведение ремонтных работ. Ряд потребителей остался без света на весь день.

Южный  РЭС

Работы продлятся до 14:00:

  • Героев Крут ул., 2

Работы продлятся до 19:00:

  • Свободы просп., 32, 36

Работы продлятся до 16:00:

  • Генерала Петрова ул., 48а, 50, 50А, 74.

Даже при отсутствии электричества вы можете оставаться на связи и пользоваться интернетом, если подключите интернет, который работает без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу в Одессе, условиях подключения и его стоимости, вы можете узнать ЗДЕСЬ.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 19:00:

  • Базарная ул., 47, 49,
  • Василия Жуковского ул., 40, 42, 43-47,
  • Большая Арнаутская ул., 18, 18/29, 22,
  • Жуковского ул.,40, 42/1,
  • Екатерининская ул., 54-70, 59-77
  • Нечипоренко ул. 4,2, 2/22,
  • Александровский просп., 27, 27/4,
  • Ониловой пер., 3, 4-14, 9,
  • Осипова ул., 25, 30-46,31, 33,
  • Преображенская ул., 66, 66/12,
  • Нежинская ул., 40, 42,
  • Новосельского ул., 64-80, 65, 67,
  • Александра Кутузакия ул., 19-31, 26-32,
  • Поперечный пер., 1-17А,
  • Раскидайловская ул. 28-38,
  • Косвенная ул., 5, 10,
  • Староконный пер., 3-7, 4-22/7-
  • Базарный сквер ул., 3, 7,
  • Троицкая ул., 45, 47, 47/13,
  • Успенская ул. , 60-64/25, 89-105,
  • Балковская ул., 69-95,
  • Бунина ул., 2, 2/16, 2/3,
  • Градоначальническая ул., 37-49, 38-44,
  • Канатная ул., 7- 21, 10,
  • Комитетская ул., 11/17 к2, 11/17 корп.1, 11/17 корп.2, 17/19,
  • Нахимова пер., 3,
  • Степана Олейника спуск, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 10, 12,
  • Юрия Олеши ул. 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 8, 8/8.

Работы продлятся до 17:00:

  • Дворянская ул., 28, 30, 30/8, 31, 31/4, 33.

Северный  РЭС

Работы продлятся до 20:00:

  • Академика Панкратовой ул., 1-31А, 2-14,
  • Владимира Хавкина ул., 1-31,
  • Геологическая ул., 9, 9А, 23А,
  • Круговая ул. 10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 39, 40-58, 49-55,
  • Степная ул., 1-31, 2-22,
  • Хуторская ул., 15-71, 26-40.

Работы продлятся до 19:00:

  • Матросская ул., 2,
  • Мичурина ул.,19,19А,
  • Тепличная ул., 3Б, 4А.

Работы продлятся до 18:00:

  • 5-й Деревообрабатывающий пер., 3А-141, 4А.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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