В Одесі 29 вересня не буде світла: де і коли включать

У ДТЕК “Одеські електромережі” на 29 вересня заплановано проведення ремонтних робіт. Ряд споживачів залишилися без світла на весь день.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 14:00:
- Героїв Крут вул.
Роботи триватимуть до 19:00:
- Свободи просп., 32, 36.
Роботи триватимуть до 16:00:
- Генерала Петрова вул., 48а, 50, 50А, 74.
Навіть за відсутності електрики ви можете залишатися на зв’язку та користуватися інтернетом, якщо підключіть інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу в Одесі, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися ТУТ.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00:
- Базарна вул., 47, 49,
- Василя Жуковського вул., 40, 42, 43-47,
- Велика Арнаутська вул., 18, 18/29, 22,
- Жуковського вул.,40, 42/1,
- Катерининська вул., 54-70, 59-77,
- Нечипоренка вул. 4,2, 2/22,
- Олександрівський просп., 27, 27/4,
- Онілової пров., 3, 4-14, 9,
- Осипова вул., 25, 30-46,31, 33,
- Преображенська вул., 66, 66/12,
- Ніжинська вул., 40, 42,
- Новосельського вул.,64-80, 65, 67,
- Олександра Кутузакія вул., 19-31, 26-32,
- Поперечний пров., 1-17А,
- Розкидайлівська вул. 28-38,
- Скісна вул., 5, 10,
- Старокінний пров., 3-7, 4-22/7-
- Базарний Сквер вул., 3, 7,
- Троїцька вул., 45, 47, 47/13,
- Успенська вул., 60-64/25, 89-105,
- Балківська вул., 69-95,
- Буніна вул., 2, 2/16, 2/3,
- Градоначальницька вул., 37-49, 38-44,
- Канатна вул., 7-21, 10,
- Комітетська вул., 11/17 к2, 11/17 корп.1, 11/17 корп.2, 17/19,
- Нахімова пров., 3, Степана Олійника узвіз, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,
- Юрія Олеші вул. 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 8, 8/8.
Роботи триватимуть до 17:00:
- Дворянська вул., 28, 30, 30/8, 31, 31/4, 33.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 20:00:
- Академіка Панкратової вул., 1-31А, 2-14,
- Володимира Хавкіна вул., 1-31,
- Геологічна вул., 9, 9А, 23А,
- Кругова вул. 10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 39, 40-58, 49-55,
- Степова вул., 1-31, 2-22,
- Хутірська вул., 15-71, 26-40.
Роботи триватимуть до 19:00:
- Матроська вул., 2,
- Мічурина вул.,19,19А,
- Теплична вул., 3Б, 4А.
Роботи триватимуть до 18:00:
- 5-й Деревообробний пров., 3А-141, 4А.