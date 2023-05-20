Новости Одессы и Одесской области

В Одессе 21 мая возможна гроза – объявлено штормовое предупреждение

В Одессе 21 мая возможна гроза – объявлено штормовое предупреждение

На завтрашний день, воскресенье, 21 мая 2023 года, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение.
Как информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей, днем 21 мая, в Одессе и Одесской области ожидается гроза, а во время грозы шквальный ветер усилится до 15-20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия просит одесситов и гостей города быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки. Не следует оставлять авто под деревьями и линиями электропередач, а передвигаться под деревьями надо крайне осторожно – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, и опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока.

Погода в Одессе 21 мая

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем 24-26°С тепла.

Температура морской воды 18-19°С.

Погода в Одесской области 21 мая

По Одесской области 21 мая синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°С тепла, днем воздух прогреется до 23-28°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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