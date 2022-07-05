В электротранспорте уже миллион раз оплатили проезд QR-кодом

В Одессе насчитали более миллиона пассажиров, которые воспользовались QR-билетами в трамваях и троллейбусах.
Оплатить безналичным способом проезд в одесском электротранспорте можно двумя способами. Один из них QR-коды от «Приват24».И с их помощью продали более миллиона билетов.
Система заработала 9 месяцев назад и с тех пор ею воспользовались 1 миллион 105 тысяч пассажиров.
Инструкция оплаты проезда с помощью QR-кода в городском электротранспорте:
- Установить приложение на смартфон.
- Открыть приложение на смартфоне.
- Найти наклейку с QR-кодом в салоне трамвая или троллейбуса.
- Отсканировать QR-код.
- Следовать дальнейшим инструкциям в приложении.
- Произвести оплату.
Так, за март 2022 года в Одессе было приобретено по QR-кодам 40 тысяч билетов. Но тогда из-за военного положения на маршруты выходило ограниченное количество транспорта. А вот в июне было уже почти 170 тысяч.
При этом до начала войны в ноябре 2021 г. таким образом уплатили проезд почти 141 тысяч пассажиров, а в декабре 2021 — более 205 тысяч.
Официально систему оплаты через «Приват24» в Одессе начали вводить с октября 2021 г., а полностью она заработала с ноября 2021 г.
Также в Одессе можно платить за проезд в безналичной форме еще одним способом – через мобильное приложение «Транспод».
Стоимость проезда сейчас составляет 7 гривен при безналичной форме и 8 гривен при оплате наличными.