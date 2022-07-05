Новости Одессы и Одесской области

В электротранспорте уже миллион раз оплатили проезд QR-кодом

В электротранспорте уже миллион раз оплатили проезд QR-кодом

В Одессе насчитали более миллиона пассажиров, которые воспользовались QR-билетами в трамваях и троллейбусах.

Оплатить безналичным способом проезд в одесском электротранспорте можно двумя способами. Один из них QR-коды от «Приват24».И с их помощью продали более миллиона билетов.

Система заработала 9 месяцев назад и с тех пор ею воспользовались 1 миллион 105 тысяч пассажиров.

Инструкция оплаты проезда с помощью QR-кода в городском электротранспорте:

  1. Установить приложение на смартфон.
  2. Открыть приложение на смартфоне.
  3. Найти наклейку с QR-кодом в салоне трамвая или троллейбуса.
  4. Отсканировать QR-код.
  5. Следовать дальнейшим инструкциям в приложении.
  6. Произвести оплату.

Так, за март 2022 года в Одессе было приобретено по QR-кодам 40 тысяч билетов. Но тогда из-за военного положения на маршруты выходило ограниченное количество транспорта. А вот в июне было уже почти 170 тысяч.

При этом до начала войны в ноябре 2021 г. таким образом уплатили проезд почти 141 тысяч пассажиров, а в декабре 2021 — более 205 тысяч.

Официально систему оплаты через «Приват24» в Одессе начали вводить с октября 2021 г., а полностью она заработала с ноября 2021 г.

Также в Одессе можно платить за проезд в безналичной форме еще одним способом – через мобильное приложение «Транспод».

Стоимость проезда сейчас составляет 7 гривен при безналичной форме и 8 гривен при оплате наличными.

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить