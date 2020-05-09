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Новости Одессы и Одесской области

В Одеській області найнижчий відсоток одужавших від COVID-19 в Україні

В Одеській області найнижчий відсоток одужавших від COVID-19 в Україні

У МОЗ провели моніторинг випадків захворювання на COVID-19 в Україні.

Про це повідомляє канал МОЗ “Коронавірус_Інфо“.

За областю реєстрації:

Найбільша кількість підтверджених випадків за весь період:

  • Чернівецька область – 2097
  • м.Київ – 1721
  • Івано-Франківська область – 1078

Найбільший приріст виявлених випадків за останню добу у відсотках:

  • Одеська область + 62 (+12,3%)
  • Дніпропетровська область + 52 (+9,1%)
  • Харківська область + 32 (+7,7%)

Найвищій відсоток одужавших за весь період:
Кіровоградська область – 54%
виявлено хворих – 408
одужало – 222

Найнижчий відсоток одужавших в Одеській області, лише 4%
виявлено хворих – 583
одужало -23

Найвищій відсоток летальних випадків за весь період:
Чернігівська область – 9%
виявлено хворих – 69
померло – 6

Жодного летального випадку не зафіксовано у Луганській області, смертність менше 1% у Одеській, Дніпропетровській, Вінницькій областях.

Розподіл хворих на COVID-19 за віком за весь період:
50% – вікова категорія 40-64
29% – вікова категорія 18-39
14% – вікова категорія 65+
5% – вікова категорія 6-17
2% – вікова категорія 0-5

Жінок, що захворіли на коронавірус – 57%, чоловіків – 43%

Інформацію зібрано за допомогою дашборду оперативного моніторингу COVID-19 НСЗ України.

Фото: РБК

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