В Одеській області найнижчий відсоток одужавших від COVID-19 в Україні

Хроники коронавируса: эпидемситуация в области и ослабление карантина в городе По состоянию на вечер 8 мая в Украине подтверждено 14 195 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 361 летальных, а выздоровевших – 2 706. В Одесской области подтвердили 583 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе этим летом ждут наплыва туристов В связи с эпидситуацией, вероятно, многие страны Европы из-за коронавируса и карантина не будут столь открыты для иностранцев этим летом. ПОДРОБНЕЕ