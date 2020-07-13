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В Одеській кіностудії анонсували зйомки воєнної драми та показали декорації (фото)

В Одеській кіностудії анонсували зйомки воєнної драми та показали декорації (фото)

Декорації встановлюють для зйомок фільму «Тепер я турок, не козак…».

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Про це повідомила пресслужба Одеської кіностудії.

– Так створюються декорації для фільму «Тепер я турок, не козак…» (реж. Віллен Новак). Нагадаємо, що кінострічка отримала перемогу в Одинадцятому конкурсному відборі Держкіно. Дуже скоро у цих локаціях розгортатиметься воєнна драма, – зазначає пресслужба.

Також у кіностудії представили й опис фільму:

– Невеличке українське місто на березі Азовського моря. Сімнадцятирічні Фрося і Льончик мріють одружитися. Але Фрося українка, а Льончик єврей – дуже важко батькові дівчини породичатися з такою сім’єю. Олексій Іванович добрий чоловік, але своєрідний православний вірянин. Як йому поступитися своїми переконаннями та пустити в сім’ю іновірця? Вагітність Фросі. Перший день війни. Льончик іде на фронт. Окупація. Доноси, мародерство, фашистський терор… Усе це доведеться пережити нашим героям і лишитися справжніми людьми.

Майбутні декорації фільму ви можете переглянути у нашій галереї:

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Фото: пресслужба

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